Три четверти дорог Тотьмы находятся в неудовлетворительном состоянии, основная часть проблем связана с большим количеством глубоких ям и трещин, образованием колейности.

В следующем году в районном центре планируются масштабные ремонты улиц. В рамках первого этапа планируется капитально отремонтировать центральную часть города: ул. Ленина, Торговую площадь с парковкой, а также зону кругового движения. Вторым этапом необходимо привести в порядок наиболее важные периферийные улицы, ведущие к популярным туристическим и инфраструктурным объектам города: ул.Загороднюю и ул. Садовую в 2019 году, а также участки ул. Бабушкина и ул. Клочихина в 2020 году. По предварительной экспертной оценке, на реализацию первого и второго этапов муниципалитету дополнительно необходимо 16 и 34 млн. рублей соответственно.

«В этом году нужно завершить все проектные работы и приступить к выносу инженерных коммуникаций. Весной будущего года, как только сойдет снег, приступить к реконструкции улицы Ленина, улицы Садовой, Торговой площади с парковкой, и организации кругового движения. На эти цели мы дополнительно выделяем 22 миллиона рублей, – отметил Олег Кувшинников. – Сегодня я прошел по центру города и пообщался с людьми, которые справедливо недовольны состоянием дорог. Поэтому я поддерживаю ваше предложение»

Департаменту дорожного хозяйства и транспорта области, а также департаменту финансов было дано поручение предусмотреть в областном бюджете выделение дополнительных средств на ремонт наиболее разрушенных участков дорог Тотьмы.

В этом году также планируется ремонт региональных автомобильных дорог, проходящих по территории Тотемского района. Так, за счет средств ПАО «Газпром» планируется выполнение работ на общую сумму 147 млн. рублей на автомобильных дорогах общей протяженностью около 60 км. В их числе - участки дорог Чекшино-Тотьма-Никольск, Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, Петрилово – Фоминское, Фоминское - Успенье, подъезд к поселку Красный Бор, Коровинская - Сергеево, Тотьма – Середская и Тотьма - Матвеево.

Кроме того, в Тотемском районе выполняется капитальный ремонт моста через реку Пельшма стоимостью 170 млн. рублей.