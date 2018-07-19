Вологжане могут сдать кровь, чтобы собрать деньги на привод для инвалидной коляски Антона Вострикова

Благотворительный фонд «Хорошие люди» объявил о старте благотворительной эстафеты «Одной крови». Все вырученные средства пойдут на покупку электроприставки к инвалидному креслу для вологжанина Антона Вострикова.

Устройство UNAwheel крепится к коляске и превращает ее в микроавто с передним приводом. На его покупку требуется 70 тысяч рублей, получить такое приспособление за счет государства невозможно, поэтому молодой человек обратился в благотворительный фонд.

Антону Вострикову 23 года, у него врожденная патология спинного мозга, парапарез нижних конечностей. Несмотря на это, Антон стал чемпионом по пауэрлифтингу и работает тренером в спортивном зале. Каждый день он добирается из дома на работу на такси. Зарплаты тренера хватает только на транспорт. С помощью такой электроприставки Антон получить большую мобильность, сможет самостоятельно передвигаться по городу и сэкономит средства для жизни.

Чтобы собрать необходимую сумму, фонд «Хорошие люди» объявляет благотворительную эстафету «Одной крови». Ее правила просты: нужно собрать команду доноров (это может быть спортивная команда, коллеги по работе или компания друзей), связаться с куратором проекта и выбрать день, в который вам удобно сдать кровь. Затем участники команды сдают кровь на станции переливания крови, а вырученные деньги переводят на счет БФ «Хорошие люди» с пометкой «благотворительное пожертвование для Антона Вострикова».

Кровь можно сдать, даже у вас нет команды - просто обратитесь к куратору проекта.

- В летний период станция переливания крови остро нуждается в донорах. Донорская кровь необходима взрослым и детям при травмах, оперативных вмешательствах, тяжелых родах, анемии, лейкозах, кровотечениях, острых интоксикациях и токсикозах. Стать донором крови может гражданин РФ, достигший 18 лет, подходящий по состоянию здоровья и имеющий вес не менее 50 килограммов, - сообщает фонд.

Всем желающим принять участие в эстафете необходимо помнить, что существуют противопоказания к донорству.