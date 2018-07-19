Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе

Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Ведомости» сообщают, что фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» реформу не поддержали. Коммунисты пришли в зал пленарных заседаний с плакатами против пенсионной реформы.

Один из тех, кто проголосовал за этот законопроект - депутат от Вологодской области Алексей Канаев.

Напомним, правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, был внесен в Госдуму 16 июня. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки выхода на пенсию с нынешних 55 до 60 лет для женщин и с 63 до 65 лет для мужчин соответственно. 11 июля депутаты заксобрания Вологодской области поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста: 24 парламентария проголосовали «за», 7 – «против». «За» реформу проголосовали только депутаты "Единой России" и депутат «СР» Ирина Ясакова (ред. - она стала самым богатым депутатом заксобрания по итогам 2017 года).

Сегодня утром возле здания Госдумы в Москве прошли одиночные пикеты против принятия законопроекта. В Вологде акции против повышения пенсионного возраста запланированы на 26 и 28 июля, в Череповце - на 25 июля. 19 июля на площади Чайковского в Вологде соберутся профсоюзы.