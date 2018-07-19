В Устюжне будут судить 64-летнего водителя автобуса, под колеса которого попал ребенок

В Устюжне перед судом предстанет водитель автобуса, совершивший наезд на школьницу. 64-летнего мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел 6 апреля этого года на улице Ленина районного центра. Водитель ПАЗа двигался по маршруту Устюжна – Степачево и обратно.

- Около 08 часов 20 минут он произвел высадку пассажиров на улице Ленина города Устюжна, в том числе 10-летнюю девочку, направлявшуюся в школу. Выйдя из автобуса, ребенок вновь вернулся в салон за забытыми вещами. После того, как девочка повторно стала выходить из автобуса, водитель, не проявив должной внимательности и предусмотрительности, начал на нем движение, совершив наезд колесом транспортного средства на малолетнюю, которая выходя из автобуса, упала рядом с ним, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Согласно заключению эксперта, девочка получила множественные переломы костей таза, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Водитель автобуса, часто перевозившего на этом рейсе школьников, свою вину так и не признал.

Уголовное дело направлено в суд.