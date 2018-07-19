На реализацию программы «Вода Вологодчины» выделят 500 млн рублей

19.07.2018 [Общество]

Современную станцию водоочистки планируют построить в Тотьме в 2019 году. Соответствующее поручение дал глава региона Олег Кувшинников во время своего визита в муниципалитет.

«По количеству жалоб на качество воды Тотьма – один из лидеров в Вологодской области. Водозабор осуществляется из шести скважин, но вода никак не очищается. Это, конечно, уровень XIX века, а никак не ХХI. Ни о какой реконструкции речи идти не может, только о новом строительстве, - подчеркнул губернатора. – Необходимо немедленно разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы в 2019 году построить современную станцию водоочистки, на которую будут закольцованы все скважины. Ориентировочная стоимость проекта – 25 миллионов рублей. Эксплуатантом станет муниципальное предприятие «Тотьма – Водоканал».

Олег Кувшинников также отметил, строительство объекта будет проводиться за счет государственной программы «Вода Вологодчины», на реализацию которой в течение трех ближайших лет будет выделено 500 млн рублей. По словам губернатора, все крупные города региона, в которых нет современных систем водоочистки, будут объединены этой госпрограммой. Напомним, летом 2017 года в правительстве области сказали, что в программе «Вода Вологодчины», которая была запущена в 2010 году, нет денег, потому что ее перестали финансировать из федерального бюджета.

В список на 2019-2020 годы включен 21 населенный пункт, в том числе 10 городов: Тотьма, Вологда, Шексна, Кириллов, Кадников, Вохтога, Грязовец, Вытегра, Никольск и Устюжна. К 2021 году качественной питьевой водой планируется обеспечить 85% населения Вологодской области. 

Администрации Тотемского района было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию для строительства станции водоочистки, получить положительное заключение госэкспертизы и объявить конкурс на проведение работ.

- До 1 сентября 2019 года новая станция должна быть сдана в эксплуатацию, чтобы в дома тотьмичей начала поступать чистая вода, - сообщает пресс-служба губернатора.

Тэги: обещают, вода
Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov
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