Новый спортзал школы №3 в Тотьме планируют построить к 1 сентября 2019 года

19.07.2018 [Общество]

В Тотьме в 2019 году обещают построить новый спортзал для школы №3. Деревянное одноэтажное здание 1927 года постройки, в котором сейчас расположен школьный спортзал, имеет износ 60% и создает угрозу для жизни и здоровья детей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Стандарты, применявшиеся в первой половине ХХ века, не позволяют полноценно заниматься спортом и не соответствуют никаким современным требованиям. Необходимо после окончания учебного года снести устаревшее здание и в летний период построить на его месте новый объект, чтобы 1 сентября будущего года тотемские школьники пошли заниматься в современный, комфортный спортивный зал», - отметил Олег Кувшинников.

По предварительной экспертной оценке, реализация проекта обойдется в 25 млн. рублей. Губернатор поручил администрации Тотемского района до 1 ноября 2018 года разработать «дорожную карту» по строительству спортивного зала, а до 1 марта 2019 года обеспечить объявление конкурсных процедур по выбору подрядчика. Поставлена задача сдать объект в эксплуатацию до 1 сентября 2019 года.

Кроме того, департаменту строительства области совместно с департаментом финансов региона предлагается «рассмотреть возможность выделения средств областного бюджета на финансирование строительства объекта».

Кроме того, глава региона обратил внимание районной администрации на то, что до начала нового учебного года осталось всего полтора месяца, а в здании школы еще не завершены запланированные работы по замене окон. Общая стоимость работ по демонтажу и замене 108 оконных блоков составляет 4,5 млн. рублей, 99% из которых заложены в областном бюджете.

Сметная документация уже разработана, ожидается получение положительного заключения госэкспертизы, после чего будут объявлены конкурсные процедуры на выбор подрядчика.

Тэги: спорт, школы, обещают
Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov
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