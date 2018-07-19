Корпус-долгострой Тотемской ЦРБ планируют открыть к 1 ноября

Инфекционный корпус Тотемской ЦРБ, который в последний раз обещали достроить до конца 2017 года, теперь планируют сдать к 1 ноября 2018 года.

Напомним, строительство инфекционного корпуса больницы началось в 1990-е годы, однако из-за отсутствия финансирования проект был законсервирован. Муниципальный контракт на завершение строительства заключен в мае 2011 года с фирмой «Вологдаоблстройзаказчик». Однако в 2012 году стройка вновь осталась без финансирования. В итоге спустя два с лишним десятилетия, в 2015 году, губернатором области было принято решение возобновить проект общей стоимостью 140 млн. рублей. Сначала корпус планировали сдать в 2016 году, потом – до конца 2017 года (летом 2017 года из резервного фонда области на расконсервацию здания и продолжение строительных работ было веделено 10 млн. рублей), но этого так и не произошло.

Сегодня, как сообщает пресс-служба губернатора, на объекте завершены все основные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Установлена медицинская мебель и современное медицинское оборудование.

«С введением нового корпуса, обеспеченного современным оборудованием, появится возможность оказывать помощь инфекционным больным не только Тотемского, но и соседних Нюксенского, Тарногского и Бабушкинского районов с использованием современных методов диагностики и лечения», - заметил Олег Кувшинников.

Департаменту здравоохранения области дано поручение до 1 ноября 2018 года обеспечить открытие инфекционного корпуса Тотемской центральной районной больницы на 15 коек.

По данным пресс-службы губернатора, также до конца 2019 года завершится ремонт 1-2 этажей трехэтажного здания лечебного корпуса под детское отделение Тотемской ЦРБ.