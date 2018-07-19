В Вытегорском районе начальника управления ЖКХ оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за госзакупки

В Вытегорском районе начальник управления ЖКХ, избегая конкурсных процедур, незаконно заключил вместо одного контракта на ремонт моста три договора подряда. Подрядчиком по всем трем выступала одна и та же фирма, сообщает прокуратура Вологодской области.

По закону, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться властями при закупке товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. Закупки для муниципальных нужд на сумму более ста тысяч рублей должны осуществляться толькор конкурентными способами – с помощью тендеров, аукционов.

Прокурорская проверка показала, что, в нарушение указанных требований законодательства, в декабре 2017 года управление ЖКХ Вытегорского района, надеясь избежать проведения конкурсных процедур, заключило с организацией вместо одного контракта три договора подряда на выполнение работ по ремонту автомобильного моста через реку Кема в поселке Мирный на суммы около 100 тысяч рублей каждый. При этом договоры заключены одновременно, с одним сроком исполнения и единственным подрядчиком.

В отношении начальника управления ЖКХ Вытегорского района было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг). Материалы прокурорской проверки были переданы в департамент финансов Вологодской области, ведомство оштрафовало чиновника на 30 тысяч рублей.