В Вологде расширят проезжую часть улицы Ярославской

В Вологде стартовал комплексный ремонт проезжей части на перекрестке улиц Ярославской и Ленинградской, сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты расширят проезжую часть улицы Ярославской и организуют там дополнительный разворот.

«Работы, которые проведем в этом году, позволят разгрузить ул. Ленинградскую и уменьшить количество пробок на ул. Ярославской. Развивать транспортный узел от ул. Новгородской до ул. Ярославской мы будем комплексно, в дальнейшем займемся ремонтом ул. Возрождения на участке от ул. Новгородской до ул. Ярославской. Фактически она будет дублировать ул. Ленинградскую. Люди поедут в соседний микрорайон по короткому пути. Следующим этапом станет ремонт ул. Возрождения на отрезке от ул. Ярославской до ул. Петина. Этот вопрос рассмотрим в следующем году, и тогда появится полноценный дублер ул. Ленинградской», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Одним из первых появится разворот напротив дома на ул. Ярославской, 4. По проекту по четной стороне улицы планируется организовать две полосы для движения транспорта. Здесь заменят дорожное полотно протяженностью 355 м, с противоположной стороны отремонтируют участок дороги втрое короче. Расширение проезжей части не потребует спиливания деревьев и переноса опор освещения.

Сейчас дорожные работы на улице Ярославской ведутся, в основном, в ночное время. Специалисты уже сняли асфальтобетонное покрытие, приступили к обустройству разворота на газоне, разделяющем транспортные потоки. На проезжую часть будут укладывать высокопрочный материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон. До этого он применялся только при ремонте городских магистралей – пр. Победы и ул. Чернышевского.

«Сложность объекта – в непрерывном движении транспорта. К тому же участок не прямолинейный, придется распределять силы, чтобы завершить работы как можно быстрее. Сейчас мы частично изменили схему движения, убрали парковки у домов на ул. Ярославской, 2 и 4. Применяем современные технологии ремонта – в местах стыков нового и старого полотна используем стеклопластиковые геосетки, которые не позволят появиться трещинам в местах стыков», – говорит директор компании-подрядчика «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

Кроме того, для удобства водителей по ул. Ленинградской у дома № 85 появится дополнительная полоса для поворота на ул. Ярославскую. Для этого будет разобрана часть тротуара и перенесен светофор. Эти работы стартуют на следующей неделе. Сейчас график отключения «электронного регулировщика» находится на согласовании, параллельно закупаются специальные материалы.

Асфальт на дополнительной полосе уложат в три слоя поверх «подушки» из песка и щебня. Стоимость работ по контракту превышает 12,5 млн рублей. Подрядчик дает гарантию на ремонт в течение 5 лет. Завершить работы необходимо до декабря, подрядчик планирует сократить сроки до начала августа.

Напомним, подобные работы по уширению проезжей части продолжаются на ул. Преминина и пр. Победы. Всего на ремонт дорог областной столицы в ближайшие пять лет из областного бюджета выделят 1,5 млрд рублей.