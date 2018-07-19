Выставка фотографий со съемок фильма «Целуются зори» откроется в Харовске

Выставка «Фотохроника «Целуются зори»: из новых музейных поступлений», три месяца работавшая в музее-квартире Василия Белова в Вологде, накануне отправилась в Харовск. Теперь фотографии со съемок фильма смогут увидеть посетители городской библиотеки, сообщает сайт областного правительства.

Напомним, в конце 2017 года режиссер Сергей Никоненко пообещал передать в дар вологжанам два десятка фотографий, зафиксировавших процесс создания летом 1977 года его дебютной режиссерской киноленты - фильма «Целуются зори» по одноименной повести Василия Белова. В январе 2018 года народный артист России передал пакет фотографий в адрес администрации музея-квартиры Василия Белова. Часть работ сделал сам Сергей Петрович, часть – фотограф «Мосфильма».

«На протяжении трех месяцев выставка «Фотохроника «Целуются зори»: из новых музейных поступлений» успешно работала в Вологде. Мы добавили в экспозиционный подарок Никоненко небольшую деталь – совместную фотографию режиссера и Василия Белова, хранящуюся в нашем музейном фонде. Теперь интересные фотодокументы увидят земляки Василия Ивановича – жители Харовского района», - рассказала научный сотрудник музея-квартиры Василия Белова Эльвира Трикоз.

Интересно, что Харовская библиотека имени Белова и музей-квартира писателя находятся буквально по одному адресу – они располагаются в доме № 10 по улице Октябрьской, правда, первая – в Харовске, а вторая – в Вологде.