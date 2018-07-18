Заммэра Вологды Антон Мусихин арестован

Сегодня городской суд удовлетворил ходатайство об аресте заместителя мэра Вологды, начальника департамента городского хозяйства Антона Мусихина.

Напомним, его обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ - «злоупотребление должностными полномочиями». Арест произведен в рамках расследования хищения 100 млн рублей из бюджета Вологды при строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва — Архангельск в районе улицы Залинейной Вологды. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере», но с тех пор никаких обвинений никому не предъявлялось. Никаких доказательств того, что деньги были похищены, общественности пока не раскрывали.

Накануне были взяты под стражу консультант отдела благоустройства департамента городского хозяйства Игорь Ивонин и бывший заместитель главы Вологды, экс-начальник департамента городского хозяйства Алексей Осокин.

Развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг, работы были завершены в июне 2016 года. Отметим, что Антон Мусихин возглавляет департамент городского хозяйства с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства - Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства - Евгений Соколов.