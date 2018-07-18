Семь этажей вместо трех: "Морозко" разморозило в Вологде незаконную стройку?

Любовь Южакова

На «замороженной» стройке по улице Благовещенской, 52а в Вологде вновь начались работы. В этой зоне можно строить здания не выше трех этаже, однако комитет по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на возведение в многоквартирном доме так называемых «высотных акцентов» до 7 этажей.

Градозащитники, ссылаясь на законодательство, говорят, что строительство высотки здесь незаконно. Между тем, стройнадзор отказывается следить за соблюдением норм на объекте, а комитет по охране объектов культурного наследия и городская администрация выдают разрешения на работы.

Напомним, на Благовещенской, 52а, в зоне исторической застройки, сначала хотели построить трехэтажный жилой дом, а потом дом в документах «вырос» до 7 этажей.. Градозащитники высказывались против высотки – это противоречит нормам и испортит вид на город, но комитет по охране объектов культурного наследия все равно согласовал увеличение этажности, и возведение здания продолжилась бы, если б не позиция Стройнадзора, который узнал про стройку, только когда уже начинали возводить 4 этаж.

«Высотный акцент»

Земельный участок под стройкой был куплен ООО «Ричи» еще в мае 2011 года, в октябре 2010 года администрация города выдала фирме разрешение на строительство трехэтажного жилого дома на 36 квартир. Отметим, что эта фирма была зарегистрирована буквально перед самой покупкой участка 18 апреля 2011 года. Учредитель ООО «Ричи» - Наталия Васильченко.

Однако строить здание ООО «Ричи» по какой-то причине не стало, а возведением дома по полученному компанией разрешению в 2014 году занялось некое ООО «Венера».

Сначала на стройке был информационный баннер с проектом 2013 года. Фото "Настоящей Вологды"

Как выяснил Newsvo, «Венера» имеет связи с «Ричи». Учредителем ООО «Ричи» является Наталия Михайловна Васильченко, а учредителем ООО «Венера» - Людмила Николаевна Васильченко.

Примечательно, что Людмила Васильченко является и учредителем ООО «Талиман» - это заказчик реставрационных работ в здании бывшей гостиниы «Пассаж» в центре Вологды, где в этом году были выявлены занятые на стройке нелегальные мигранты.

ООО «Венера» решило строить не трехэтажный, а… семиэтажный дом, а количество квартир внезапно увеличилось с 36 до 86. Их площадь - от 43 до 205 кв.м., а стомость - от 2,8 до 16.5 млн рублей.

Скриншот с сайта ООО "Венера".

Параллельно фирма стала возводить четвертый этаж и согласовывать увеличение высоты здания в Комитете по охране объектов культурного наследия. Согласно законодательству, конкретно на этой исторической территории в центре города (неподалеку находятся ансамбль Владимирских церквей, дом Волкова, дом Засецких) возможно только строительство зданий не выше трех этажей.

- То, что высотное строительство здесь недопустимо, подтверждает действующий проект зон охраны. Более того, на финальном этапе согласования проект границ исторического поселения, и эта территория в нее входит. Там также есть ограничения по высотным отметкам. Если давать в целом характеристику строительства - то это точечная застройка в историческом центре, наносящая вред историческим видам в центре города, - говорит координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова.

Однако и в 2015 году, и в данный момент, судя по ответу на запрос Newsvo, комитет по охране объектов встал на сторону застройщика – дом высотой в 7 этажей посчитали «отдельным высотным акцентом», возведение которого возможно с согласования комитета. Это согласование было дано 22 апреля 2015 года.

По мнению градозащитников, такая высотность невозможна на данном участке и противоречит закону.

- Это полностью изменит видовой панорамный обзор на Владимирскую церковь, - отмечают в «Настоящей Вологде».

В июне этого же, 2015 года, администрация города выдала «Венере» разрешение на строительство, согласно которому дом из трехэтажного стал «многоэтажным». В октябре 2015 года участники публичных слушаний также проголосовали за увеличение процента застройки участка под высоткой в историческом центре города. О том, как это было, Newsvo также подробно писал.

В тему: С аналогичной проблемой обратились в суд в 2017 году градозащитники Санкт-Петербурга. 13 сентября 2017 года Верховный суд встал на защиту исторических зон в городе и вынес решение, согласно которому высоту зданий в Санкт-Петербурге нужно считать с учетом так называемых «высотных акцентов».

Информационный стенд, который установлен на стройке сейчас. Фото сделано Newsvo 17 июля.

Без разрешения

В 2016 году стройка оказалась заморожена. Судя по материалам, представленным на сайте арбитражного суда Вологодской области, у ООО «Венера» возникли серьезные проблемы с инспекцией государственного строительного надзора.

Так, в феврале 2016 года застройщик обратился в городскую администрацию с запросом на выдачу разрешения на реконструкцию «объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: город Вологда, улица Благовещенская, дом 52 а». «Венера» просила установить строительный объем 44 307 куб. метров (было 22 098 куб. метров), общая площадь здания 12 238 кв. метров (было 6 773 кв. метров), общая площадь квартир 9 801 кв. метров (было 4 073 кв. метров), количество этажей – 5-6-7-8 (переменная этажность). Городская администрация вновь согласовала все изменения, и застройщик обратился в инспекцию государственного строительного надзора, уведомив о начале реконструкции здания.

- В результате проведенной выездной проверки в отношении спорного объекта капитального строительства установлено, что по состоянию на 12.04.2016 на объекте частично выполнено устройство 4 этажа, устройство перекрытия подземной автостоянки, а также выполняются работы по монтажу окон здания на 1-3 этажах. При этом государственный строительный надзор за строительством объекта не осуществлялся, поскольку извещение о начале строительства (реконструкции) поступило в Инспекцию 17.03.2016. Кроме того, Инспекцией в результате визуального осмотра построенной части объекта установлены нарушения проектной документации и технических регламентов, часть которых имеют критический дефект, - говорится в решении суда.

В итоге инспекция отказалась принимать объект для осуществления надзора над ним, поскольку часть здания уже построена «без осуществления государственного строительного надзора и с нарушением норм Технического регламента». Это означает, что после завершения строительства «Венера» не смогла бы ввести его в эксплуатацию - инспекция не дала бы своего заключения, потому что не производила надзор за стройкой.

Стройка на Благовещенской. Фото сделано Newsvo 17 июля.

Застройщик решил оспорить отказ в арбитражном суде Вологодской области, но 27 октября 2016 года суд вынес решение, что стройнадзор прав. «Венера» решила обжаловать и это решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде, но 16 января 2017 года также проиграла. Арбитражный суд Северо-Западного округа 7 апреля 2017 года также встал на сторону ведомства.

А вот судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации даже отказалась рассматривать жалобу на своем заседании:

- Учитывая, что поэтапный государственный строительный надзор при строительстве спорного объекта Инспекцией не осуществлялся, суды правомерно указали, что орган государственного строительного надзора не имеет возможности подтвердить соответствие выполненных в процессе строительства работ требованиям технических регламентов (нормам и правилам), иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также безопасность объекта капитального строительства при эксплуатации. Доводы заявителя жалобы не подтверждают существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, - говорится в обосновании этого решения от 19 июля 2017 года.

При этом в решении судьи Верховного суда говорится, что в соответствии с выданными разрешениями на строительство «Венера» «вправе осуществить строительство трехэтажного многоквартирного дома, при строительстве которого государственный строительный надзор не проводился».

Стройка на Благовещенской. Фото сделано Newsvo 17 июля.

«Размораживание»

Все это время, пока шли суды, работы на стройке не проводились. Однако в конце мая 2018 года жители города заметили, что на объекте вновь появились рабочие. Сейчас работы по возведению четвертого этажа продолжаются. При этом 18 июля 2018 года на сайте ООО "Венера" все еще было написано, что строительство приостановлено.

Ни по одному из телефонов, указанных в интернете как телефоны ООО «Венера», корреспонденту Newsvo связаться с застройщиком не удалось.

Инспекция государственного надзора в своем ответе на наш запрос сообщила, что они вновь осуществляют надзор на объекте (ред. - согласно ответу, необходимая для осуществления надзора документация предоставлена в департамент строительства области в сентябре 2017 года). Как это возможно, если даже Верховный суд признал, что стройнадзор не имеет возможности подтвердить соответствие выполненных в процессе строительства трех этажей работ требованиям технических регламентов , а также безопасность объекта при эксплуатации, остается загадкой.

Согласно информационному стенду на объекте, сейчас застройщиком дома уже является ООО «Морозко». Впрочем, оно тоже связано с ООО «Венера» - одним из его учредителей также является Людмила Васильченко. Второй учредитель «Морозко» - Александр Кочерин.