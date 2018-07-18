Старый хоккейный корт на улице Мира в Вологде переоборудуют под футбольное поле
Хоккейный корт за рыболовным магазином на улице Мира, 17б арендовала у городской администрации фирма ООО «Стеклострой». Инвестор планирует создать здесь футбольное поле с раздевалками и строениями для хранения инвентаря.
Договор аренды заключен на 10 лет. Цена контракта составила 270 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Начнем свои работы с демонтажа старой коробки и разработки проекта новой площадки. Далее будем просчитывать логистику, включая поставку и качество материалов. Проект не самый дешевый, хочется сделать все на европейском уровне», – прокомментировал директор ООО «Стеклострой» Михаил Бурдман.
В планах арендаторов устраивать на обновленной площадке футбольные турниры между командами со всей России и даже зарубежья.
«Это очень удобное место с точки зрения географического расположения и логистики. Вологжане смогут ходить сюда заниматься спортом после работы. В итоге здесь должен появиться настоящий оазис спорта», – говорит директор СДЮСШОР № 3 по футболу Дмиртий Жиобакас.
Контроль за выполнением всех условий договора будет осуществляться представителями городской администрации на всех этапах реализации проекта: от его разработки до выполнения работ по реконструкции площадки.
«Работы будут проводиться по согласованию с Департаментом имущественных отношений и Департаментом градостроительства Вологды по части архитектурных решений», – пояснил начальник отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Вологды Дмитрий Шумов.
К разработке проекта компания ООО «Стеклострой» приступает сразу после заключения договора. Непосредственная реализация проекта стартует в сентябре