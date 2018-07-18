В Сямже пенсионер застрелил соседа, с которым конфликтовал из-за границ участков

В Сямже 64-летний мужчина подозревается в убийстве соседа. Пенсионер выстрелил в голову мужчине, с которым поссорился из-за границ их участков.

Трагедия произошла в районном центре 15 июля. Сообщение об обнаружении тела 57-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти поступило к следователям около 17 часов. Прибыв на место преступления, следователи обнаружили огнестрельную рану в области головы убитого.

- По версии следствия, нетрезвый подозреваемый вооружился ружьем марки ИЖ-18, пришел к дому соседа, с которым несколько лет конфликтовал из-за границ их земельных участков, и выстрелил находившемуся в теплице мужчине в голову, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следствия судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».