С 5 октября от Вологды до Москвы начнет курсировать скорый поезд

18.07.2018 [Происшествия]

С 5 октября начнет курсировать скорый поезд «Вологда-Москва». Время в пути займет вместо 8-9 часов 6 часов 45 минут, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Поезд № 107/108 Вологда – Москва будет отправляться из Вологды ежедневно  в 5.00 и прибывать в Москву в те же сутки в 11.45. Из Москвы он будет отправляться каждый день, начиная с 5 октября в 17.05 и прибывать в Вологду в те же сутки в 23.50.

По пути из Вологды поезд будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров в Грязовце (5.38-5.40), Данилове (6.53-7.00), Ярославле (7.57-8.07), Ростове Ярославском (8.51-8.53), Александрове (10.12-10.14), Сергиевом Посаде (10.45-10.47). По пути из Москвы – в Сергиевом Посаде (18.01-18.03), Александрове (18.30-18.32),Ростове Ярославском (19.44-19.46), Ярославле (20.28-20.38), Данилове (21.43-21.51), Грязовце (23.06-23.08).

Поезд будет курсировать двумя составами, включающими комфортабельные вагоны последних лет постройки, а также вагон-ресторан. В одном из вагонов оборудованы места для маломобильных пассажиров.

Тэги: поезд
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