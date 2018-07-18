21 июля в Вологде выйдут на митинг санитарки больниц, которым уменьшили зарплаты

18.07.2018 [Общество]

Санитарки больниц в Вологде, которых в массовом порядке продолжают переводить в уборщиц, выйдут на митинг. Он пройдет 21 июля в 15:00 на площади Федулова.

Санитарки требуют отменить решения руководства больниц о переводе их на должности уборщиц. Это привело к снижению зарплат работников. При этом прежние обязанности по уходу за больными никуда не делись. Их покрыли частью ставки санитарки, убрав все надбавки за вредность.

«В итоге зарплата снизилась с 30 тысяч до минимальной, а тяжесть работы вся осталась на нас», - рассказала Newsvo сотрудница Вологодской областной больницы Ирина Петрушина.

Она призывает всех, кого коснулась это проблема, прийти на площадь Федулова 21 июля. Митинг будет на площадке между домом №89 по улице Ленинградской (ДК «ПЗ») и домом №3 строение 1 по улице Костромской.

«Многие обращались в суд, но там. как под копирку, оставили все на усмотрение начальства. Начальство нас не слышит, суд тоже. А нас ограбили, ввели в заблуждение. Все эти вопросы о переводе решались одним днем. Так нельзя делать», - считает Ирина Петрушина.

Митинг пройдет под лозунгом «Верните больницам санитарок».

Отметим, что проблеме уже больше года, однако в больницах ее не решают. В августе 2017 года Newsvo писал о том, как в уборщиц стали переводить санитарок городской больницы №1. В результте сотрудницы больницы перестали понимать, как им начисляется зарплата, люди стали увольняться. Об аналогичной проблеме нам рассказывали сотрудницы больницы в Белозерске. При этом и в горбольнице Вологды, и в больнице Белозерска нс заверили, что сотрудникам при пеерводе не снизили зарплату. А в Усть-Кубинском районе в 2017 году санитарке предложили должность водителя «скорой помощи».

Тэги: здравоохранение, митинги, санитарки
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