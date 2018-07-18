В Череповце школьника будут судить за ограбление сверстника и хищение пельменей из магазина

18.07.2018 [Происшествия]

14-летний подросток из Череповца предстанет перед судом за серию грабежей: мальчик отобрал у телефон у школьника и похитил из магазина упаковку пельменей.

По версии следствия, вечером 10 марта этого года обвиняемый на улице Ленина подошел к 13-летнему мальчику и потребовал у того отдать ему мобильный телефон марки «Aceline», но тот отказался.  Дважды ударив потерпевшего кулаком правой руки в живот, подросток силой отобрал телефон и убежал.

- Через месяц, находясь в торговом зале торгового центра, обвиняемый отвлек внимание продавца и похитил с прилавка торгового центра упаковку «Бульменей». Осознавая, что его действия являются очевидными для продавца, он с места происшествия убежал с похищенным. На следующий день в том же торговом центре снова решил украсть упаковку «Бульменей» весом 900 грамм, стоимостью 162 рубля, однако во дворе, расположенном за магазином он был задержан, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подросток пояснил, что преступление совершил от нехватки денег на личные нужды. По факту грабежей возбуждены уголовные дела, их материалы переданы в суд.

Тэги: подростки, кража
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