По делу о хищении денег при строительстве развязки в Вологде арестованы Ивонин и Осокин

Вологодский городской суд принял решение заключить под стражу консультанта отдела благоустройства департамента городского хозяйства Игоря Ивонина. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК «злоупотребление должностными полномочиями».

Речь идет о хищении 100 млн рублей из бюджета Вологды при строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва — Архангельск в районе улицы Залинейной Вологды. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере».

Накануне также был рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего заместителя главы Вологды Алексея Осокина – он подозревается в совершении преступления по той же статье. По данным Newsvo, Алексей Осокин также арестован.

Сегодня решится вопрос об аресте заммэра города, начальника департамента городского хозяйства Антона Мусихина. Его также обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ.

Напомним, в понедельник в кабинете Антона Мусихина прошли обыски. В пресс-службе УМВД по Вологодской области комментариев по этому делу не дают. В пресс-службе администрации Вологды комментировать происходящее также отказываются, ссылаясь на то, что делом занимается УМВД.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Прошло уже более года, однако полиция до сих пор не заявляла о предъявлении кому-либо обвинений по этому делу.

Отметим, что Антон Мусихин возглавляет департамент городского хозяйства лишь с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства - Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства - Евгений Соколов.