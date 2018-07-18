Фестиваль "Сугорье" в Кирилловском районе отменили

18.07.2018 [Общество]

Исторического фестиваля "Сугорье" этим летом в Вологодской области не будет. Об этом написал в соцсети организатор фестиваля Игорь Ручин.

- К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что в этом году нами было принято решение отказаться от проведения фестиваля "Сугорье - 2018". Не хочу утомлять вас перечислением всех этих причин, назову их условно "финансово - организационными". Не секрет, что проведение масштабного, красивого праздника, требует серьезных денежных вложений. Все эти четыре года мы, что называется, тащили фестиваль на себе, стараясь сделать посещение его основных мероприятий бесплатным - в формате народного праздника.

Напомним, фестиваль "Сугорье" с 2014 года проводится в Кирилловском районе каждое лето. В прошлом году он проходил в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и историко-этнографическом комплексе "Сугорье". Гости фестиваля могут прогуляться по воинскому средневековому лагерю, узнать о быте, традициях и вооружении викингов и русичей.

Поскольку проведение такого мероприятия требует огромных затрат, организаторы фестиваля рассчитывали на помощь властей, но не получили ее:

- Мы надеялись, что наше искреннее начинание, основанное на личном энтузиазме и любви к своей истории, привлечет внимание тех представителей государственной власти, кто, по роду службы должен поддерживать подобные "народные" проекты. К сожалению, мы ошиблись. Видимо, за "громадьем" своих дел наши просьбы о содействии и помощи в организации "Сугорья - 2018" они просто не расслышали, - пишет Игорь Ручин.

Он отметил, что они планируют найти выход из ситуации и в дальнейшем возобновить фестиваль:

- Что же, Бог им судья. Но это - не причина отказываться от фестиваля окончательно! Ни в коем случае! Мы просто берем небольшой тайм - аут. Наш замечательный исторический праздник, завоевавший за эти годы любовь тысяч гостей, обязательно продолжится, иначе и быть не может!

Добавим, что фестиваль "Сугорье" пользовался большой популярностью, на него приезжали не только вологжане, но и жители других регионов.

- Этнофестиваль "Сугорье", как по мановению волшебной палочки, а лучше сказать - меча разящего стал в этом году практически всероссийским. Соединилось всё: интерес к непрерывной отечественной истории, к осознанной национальной традиции, к строгому бренчанию оружием, к августовской прохладе, к лесным северным просторам и кристально чистой водной глади. И так было радостно встретить на этнофестивале и гончаров - чернолощенного "Гизыча" нашего глиняного Фидия Фенвеши, и тонко эстетского Владимира Холщагина, и фермера в вечной поддевке и в сапогах, мужа Нины Мишинцевой, Виктора, и чудо-кузнеца Митина, и льнущие к ноге валенки Сайкина, и всех многочисленных мастеров кирилло-вологодской земли. Гулял только один, казалось бы, район, а получилась вся наша талантливая и трудовая северная Русь, - писал о фестивале 2017 года Вадим Дементьев.

К слову, усадьба «Сугорье» в Кирилловском районе в этом году попала в топ-15 лучших частных музеев страны.

Тэги: фестивали, Сугорье
Фото: vk.com/sugorie
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