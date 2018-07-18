В Вологде банкротится музыкант Скрэтч

В отношении вологодского музыканта Олега Мисяченко, выступающего под псевдонимом Скрэтч, запущена процедура банкротства. Арбитражный суд Вологодской области признал его несостоятельным в марте 2018 года, по заявлению самого должника, в отношении него открыта процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

В списке кредиторов Скрэтча - ООО "Вологодский правовой центр", которому рэпер должен 1,9 млн рублей, а также лишенный в 2014 году лицензии банк «БФТ», который просит взыскать с Мисяченко 1,39 млн рублей основного долга, 962 тысячи процентов, 2,12 млн рублей неустойки.

Кроме того, судя по информации из реестра банкротов, музыкант задолжал 269 тысяч рублей банку «ВТБ» и 15,4 тысячи рублей – налоговой службе.

Вопрос о завершении или продлении процедуры реализации имущества Мисяченко рассмотрят на очередном заседании суда, которое состоится 6 сентября.