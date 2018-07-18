В Вологде обсудили вопрос создания логистического центра для сбыта продуктов из Армении

Вопрос строительства логистического продуктового центра обсудили 16 июля на встрече в правительстве Вологодской области с делегацией Армении.

С представителями бизнес-делегации Армавирской области встретился первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. Гости из Армении предложили создать в Вологде логистический центр с возможностями сбыта продукции, производимой в республике, в областных и муниципальных торговых сетях.

«Наш интерес – создание логистического продуктового центра, который может снабжать и Вологодскую область, и территорию за ее пределами. Мы шаг за шагом будем реализовывать свои планы. У нас также есть интересы и по лесному комплексу», - отметил представитель бизнес-делегации Армавирской области Арам Хачатрян.

Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, лесного комплекса и ЖКХ.

Ранее, в декабре 2017 года делегация Вологодской области, в которую вошли официальные лица, главы муниципальных образований, представители деловых кругов (21 компания, представляющая пищевую промышленность, строительство, туризм, лесное, сельское хозяйство и другие сферы), посетила Армению. Во время визита была подписана программа совместных мероприятий на 2018 – 2020 годы.