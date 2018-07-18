В Вологде обсудили вопрос создания логистического центра для сбыта продуктов из Армении
Вопрос строительства логистического продуктового центра обсудили 16 июля на встрече в правительстве Вологодской области с делегацией Армении.
С представителями бизнес-делегации Армавирской области встретился первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. Гости из Армении предложили создать в Вологде логистический центр с возможностями сбыта продукции, производимой в республике, в областных и муниципальных торговых сетях.
«Наш интерес – создание логистического продуктового центра, который может снабжать и Вологодскую область, и территорию за ее пределами. Мы шаг за шагом будем реализовывать свои планы. У нас также есть интересы и по лесному комплексу», - отметил представитель бизнес-делегации Армавирской области Арам Хачатрян.
Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, лесного комплекса и ЖКХ.
Ранее, в декабре 2017 года делегация Вологодской области, в которую вошли официальные лица, главы муниципальных образований, представители деловых кругов (21 компания, представляющая пищевую промышленность, строительство, туризм, лесное, сельское хозяйство и другие сферы), посетила Армению. Во время визита была подписана программа совместных мероприятий на 2018 – 2020 годы.
«Если в 2016 году внешнеторговый оборот между Вологодской областью и Республикой Армения был порядка 2,2 млн долларов, то в 2017-м - 5,7 миллионов. В 1 квартале 2018 года он составил уже порядка 2 миллионов долларов. Это означает, что мы работаем в верном направлении, хотя понимаем, что зон для улучшения внешнеторгового оборота и его увеличения еще очень много», - подчеркнул первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.