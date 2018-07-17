Жители Белозерска возмущены открытием "Пятерочки" на месте молодежного образовательного центра

17.07.2018 [Общество]

В Белозерске на месте молодежного образовательного центра откроют «Пятерочку». 7 мая администрация Белозерского района продала здание, где раньше располагалось муниципальное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Пирамида». Молодежный центр лишился этого здания три года назад - на замену огромного здания им выделили только один офис, а занятия они теперь проводят на базе школ и детсадов.

Нежилое двухэтажное здание общей площадью 647,7 кв. м. ушло с торгов за 10 005 000 рублей, его выкупили владельцы «Пятерочки». Сейчас там вовсю оборудуют магазин, чему местные жители совсем не рады. По их словам, в Белозерске уничтожают возможности для досуга молодежи. Кроме того, жители считают, что открытие магазина федеральной торговой сети помешает развитию местной торговли - при том, что чиновники всегда говорят о том, что надо поддерживать местный бизнес.

«Несмотря на все свои умственные потуги никак не могу уловить здравый смысл открытия в центре еще одного продуктового супермаркета. А переоборудование молодёжного центра "Пирамида" в "Пятёрочку" идёт ударными темпами. Уже и крыльцо с пандусом готово, и полки для продуктов стоят. Вряд ли эта стройка радует владельцев и работников "Провинции" - кабы им не обанкротиться с такой политикой районной власти. А что же для молодёжи? Конечно же галёрка. Хоть бы свет туда провели ради смеха. Раньше он видимо там был, провода под сводами сохранились на роликах изоляторах», - пишет Иван Алексеев.

С ним согласна и Галина Егорова, которая недоумевает, зачем в Белозерске еще один супермаркет.

«Еще одна "Пятерочка»,  а зачем она нам? Лучше бы построили что-нибудь для детей или молодежи... Летом приезжают много подростков, мам с детьми ну неужели ничего не построить для простых людей».

Тэги: допобразование, Торговля, молодежь
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