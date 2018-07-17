Житель Вологды нашел на улице книгу Алексея Толстого 1900 года издания

Житель Вологды нашел во время работ по благоустройству старинную книгу и, пожелав остаться неизвестным, передал в департамент культуры. Третий том полного собрания сочинений Алексея Толстого 1900 года типографии Михаила Стасюлевича украшен портретом писателя, переплет с золотым тиснением.

- Печатное издание будет передано в БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» и пополнит фонд редких книг. Департамент культуры и туризма Вологодской области благодарит нашего земляка за неравнодушие и уважительное отношение к печатной книге как к безусловной культурной ценности, - сообщает сайт департамента.

Специалисты отмечают, что книга хорошо сохранилась, требуется лишь незначительная реставрация, которую проведут в библиотеке. В фондах библиотеки есть книги Алексея Толстого этого же издателя 1898, 1899, и 1900 годов, но в более скромном оформлении.