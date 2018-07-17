Вологодская гордума объявила аукцион на закупку тонеров и картриджей за 1,3 млн рублей

Вологодская гордума потратит более миллиона рублей на покупку тонеров, картриджей и других офисных принадлежностей. Начальная цена контракта на 140 различных товаров - 1 363 760 рублей.

Среди них картриджи, тонеры и прочие комплектующие к копировальной технике. Так, например, гордума заказала себе за счет бюджета Вологды черный тонер-картридж Hewlett Packard 508X CF360X ДЛЯ LASERJET ENTERPRISE M553.ЧЕРНЫЙ на 12500 страниц и голубой тонер-картридж Hewlett Packard 508X CF361X ДЛЯ LASERJET ENTERPRISE M553 на 9500 СТРАНИЦ.

Добавим, что в 2017 году гордума закупила товары для копировальной техники за 848 399 рублей.

Кроме того, в здании гордумы на Козленской, 6 отремонтируют пол на 4 этаже. Начальная цена контракта - 233 977 рублей. За эти деньги, согласно смете, отремонтируют 140 квадратных метров. На пол планируют положить линолеум «Таркетт», новые плинтусы и дверные крепежи. В прошлом году из городского бюджта было потрачено 334 015,5 рублей на ремонт трех помещений гордумы (один кабинет на первом этаже и два - на четвертом).

В июне Гордума также заключила контракт на приобретение трех кондиционеров общей стоимостью 115 тысяч рублей. Поставщиком стал ИП Алексей Горбачев.