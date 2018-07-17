В Белом озере выловили сома длиной 1,7 метра

17.07.2018 [Общество]
В Белом озере выловили сома длиной 1,7 метра

В Белом озере выловили сома массой 30 килограммов и 1,7 метра в длину. Как сообщает газета «Белозерье», крупная рыба была поймана 11 июля в одном километре от старого пляжа, расположенного на территории Белозерского порта.

Выловивший  сома Борис Мякишев рассказал журналистам, что пока рыба находится в холодильнике, а в дальнейшем он планирует изготовить из сома вяленую соломку. По словам рыбака,  в прошлом году он поймал в Белом озере толстолобика весом в 6 кг.

Напомним, год назад крупного сома поймали в Шекснинском районе.  Вес рыбы составил 47 килограммов, длина – 172 сантиметра.

Тэги: сомы
Фото: vk.com/belozerie_smi
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