В Смоленской области нашли останки красноармейца из Верховажского района

В Смоленской области поисковики обнаружили останки красноармейца Александра Негодяева из Верховажского района. 22-летний сержант был танкистом и погиб в 1942 году.

По данным смертного медальона, Александр Негодяев был призван в 1940 году из деревни Жуково Верховажского района. Как сообщает Верховажский районный историко-художественный музей, в деревне Сметанино живет младшая сестра бойца – Кристина Васильевна.

«Это был старший брат в семье. Вызвали в Верховажье, а пришёл обратно и уткнулся в фуфайки. Мамка и говорит: «Ну, Шурка, видимо тебя забрили!» Собрали котомоцьку, ушёл. И даже письма не успел написать… Был танкистом и в первом же бою под Смоленском погиб в 22 годика», - рассказывает женщина.

На данный момент поисковики разрабатывают возможность захоронения бойца в Верховье Верховажского района или на воинском кладбище в Смоленске в сентябре.