В Устюженском районе гадюка укусила 4-летнего ребенка

17.07.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе гадюка укусила 4-летнего мальчика, инцидент произошел в деревне Попчиха в минувшее воскресенье, 15 июля. Вчера ребенок был доставлен в детскую горбольницу Череповца.

«Змея укусила ребенка в ногу в области голеностопного сустава. Состояние у ребенка тяжелое, но стабильное. Ему была оказана своевременная помощь в районной больнице. Имеются локальные отеки. Мальчик не в реанимации, находится в отделении травматологии. Ему вводится противозмеиная сыворотка. Сколько ребенок будет находиться в больнице, сказать сложно. Конечно, для ребенка укус змеи опасен. Поэтому нужно соблюдать осторожность», — рассказала официальному сайту Череповца заместитель главного врача детской горбольницы Ольга Орлова.

Известно, что ребенок находился в Попчихе в гостях, а сам он из Череповца.

Тэги: змеи
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