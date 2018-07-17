В Устюженском районе гадюка укусила 4-летнего ребенка

В Устюженском районе гадюка укусила 4-летнего мальчика, инцидент произошел в деревне Попчиха в минувшее воскресенье, 15 июля. Вчера ребенок был доставлен в детскую горбольницу Череповца.

«Змея укусила ребенка в ногу в области голеностопного сустава. Состояние у ребенка тяжелое, но стабильное. Ему была оказана своевременная помощь в районной больнице. Имеются локальные отеки. Мальчик не в реанимации, находится в отделении травматологии. Ему вводится противозмеиная сыворотка. Сколько ребенок будет находиться в больнице, сказать сложно. Конечно, для ребенка укус змеи опасен. Поэтому нужно соблюдать осторожность», — рассказала официальному сайту Череповца заместитель главного врача детской горбольницы Ольга Орлова.

Известно, что ребенок находился в Попчихе в гостях, а сам он из Череповца.