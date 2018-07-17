«МегаФон» обеспечил доступность сервисов во время матчей на стадионах на 100%

В день проведения финального матча чемпионата мира по футболу «МегаФон» пригласил более 40 журналистов и блогеров из 16 российских городов познакомиться с технологиями, благодаря которым болельщики свободно звонили и пользовались мобильным интернетом даже во время пиковых нагрузок.

Количество зрителей в дни проведения матчей на стадионе «Санкт-Петербург» и в фан-зоне было вполне сопоставимо с числом жителей небольшого города. При такой концентрации людей на относительно небольшой территории нагрузка на мобильные сети возрастала в разы. Ответ на вопрос, как несмотря на повышенные нагрузки «МегаФону» удалось обеспечить связью всех своих абонентов, журналисты и блогеры узнали во время посещения Единого центра управления сетью. Здесь в круглосуточном режиме контролируют работу сети по всей стране, и во время ЧМ-2018 мониторингу 12 футбольных стадионов и фан-зон уделялось особое внимание. Экскурсию перед финальным матчем провел директор ЕЦУСа Павел Белесов.

Директор по развитию сети Северо-Западного филиала «МегаФона» Денис Мещеряков рассказал об особенностях сети на футбольных объектах. «МегаФон» для бесперебойной работы сети на стадионе «Санкт-Петербург» установил около сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием 800 различных устройств сложения сигналов, проложил 40 км кабелей и смонтировал просторную аппаратную для размещения оборудования. В фан-зоне на Конюшенной площади для сохранения высокого качества связи при больших нагрузках на сеть «МегаФон» дополнительно установил базовую станцию. Профессиональный комментатор радио «Зенит», знаток истории футбола Петр Лукашевич провел для всех гостей тематическую экскурсию, маршрут которой пролегал через эту фан-зону, главную спортивную арену и другие знаковые футбольные места города на Неве, в том числе и культовый спорт-бар.

Перед финальным матчем состоялась еще одна встреча — с Андреем Звонаренко, техническим директором Северо-Западного филиала «МегаФона». Он поделился интересной статистикой по итогам матчей в Петербурге:

«Среди иностранных болельщиков в нашей сети во время игр на стадионе больше всего было абонентов из США, Китая, Бразилии, Финляндии и Аргентины, при этом общая доля наших абонентов на стадионе составила 40%. Все вместе они проговорили 1 300 000 минут и прокачали порядка 19,5 терабайт мобильного интернет-трафика на скоростях до 190 Мбит/с». Андрей Звонаренко также отметил, что за мониторинг и работу сети отвечали 500 инженеров, на один город-участник чемпионата приходилось четыре бригады сотрудников, благодаря чему удалось обеспечить доступность услуг на 100%.

В рамках контракта с «Национальным центром информатизации», дочерней компании Госкорпорации «Ростех», «МегаФон» обеспечил строительство телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Оператору удалось создать лучшую «экосистему» мобильной связи для организаторов, участников и гостей мероприятия.

Для этого было задействовано порядка 25000 км ВОЛС, более 1300 базовых станций, установлено более 5000 антенн и 900 единиц телекоммуникационного оборудования, организовано радиопокрытие более 160 ключевых объектов по всей стране. На всех спортивных объектах «МегаФон» предоставил магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической. Над проектом работали более 2000 лучших инженеров и технических специалистов «МегаФона» со всей России.

Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка Конфедераций — 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.