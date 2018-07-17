В районной больнице Кич-Городка нет оборудования для размораживания плазмы

17.07.2018 [Общество]

Суд обязал районную больницу Кич-Городка приобрести оборудование для размораживания плазмы крови. Оказалось, что в нарушение законодательства в сфере донорства крови и ее компонентов ее размораживали на водяной бане.

С требованием провести проверку в прокуратуру обратился начальник территориального отдела Межрегионального управления № 141 Федерального медико-биологического агентства Минздрава России. Выяснилось, что в БУЗ ВО «Кичменгско-Городецкая центральная районная больница «имени В.И. Коржавина» нарушены требования Федерального закона «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов». Медицинские работники размораживали свежезамороженную плазму на водяной бане, в то время как для таких манипуляций предусмотрено специальное оборудование.

- Прокурор Кичменгско-Городецкого района обратился в суд с требованием обязать БУЗ ВО «Кичменгско-Городецкая центральная районная больница «имени В.И. Коржавина» в срок до 1 марта 2019 года обеспечить наличие специально предназначенного оборудования для размораживания свежезамороженной плазмы. Решением Кичменгско-Городецкого районного суда, вступившим в законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

Как будут размораживать плазму до 1 марта 2019 года, не уточняется.

Тэги: здравоохранение
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