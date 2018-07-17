Вход в здание администрации Вологды станет более закрытым

17.07.2018 [Общество]

В главном здании администрации Вологды появится турникет. На его установку потратят 250 тысяч рублей из городского бюджета.

Аукцион на выполнение работ по оборудованию турникетами проходной здании на Каменном мосту, состоялся 16 июля. Оборудование будет монтировать ООО ""Волтек плюс". Эта фирма готова установить турникет за 250 тысяч рублей, изначально в цену контракта было заложено 311 801,67 рублей.

Через турникет можно будет пройти по специальным бесконтактным картам. В администрации города пояснили, что установки турникета требуют правила безопасности.

Тэги: администрация Вологды
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