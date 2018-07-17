В Вологде из-за искры при сварочных работах произошел пожар в здании гордумы

В Вологде накануне вечером произошел пожар в здании городской Думы. Сигнал о возгорании в административном здании на Козленской, 6 поступил около восьми часов вечера.

- Там проводились сварочные работы, и от искры загорелся мусор, находившийся в шахте лифта. У нас проходит это как загорание мусора, потому что ущерба не причинено, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, - сообщили Newsvo в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.