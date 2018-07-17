«Макси» на Возрождения, 25 готовится к открытию

17.07.2018 [Новости компаний]

Готовится к открытию еще один магазин «Макси» в Вологде – на ул. Возрождения, 25. Это будет современный супермаркет с торговой площадью 650 кв.м. (по формату его можно сравнить с «Макси» на ул. Гагарина, 58). В ассортименте нового «Макси» порядка 6 500 наименований товаров, в том числе продукция собственного производства.

Супермаркет «Макси» на Возрождения, 25

Сейчас в магазине завершаются отделочные работы, монтируется торговое оборудование, ведется его настройка, на прошлой неделе начался завоз товара промышленной группы. Коллектив магазина – 25 сотрудников – это как опытные продавцы и кассиры, перешедшие сюда на работу из других магазинов «Макси», так и новички.

Раньше на месте нового «Макси» был пустырь

Жители близлежащих домов на улицах Псковская и Возрождения ждут открытия этого магазина. «Раньше здесь был пустырь и гаражи, а сейчас все заасфальтировали, стало чисто и красиво. Мы рады, что рядом с нашим домом откроется «Макси» - это лучшие магазины в Вологде – всегда хороший выбор, все свежее, кассиры вежливые», - поделились с нами своим мнением жительницы соседнего дома.

Открытие супермаркета на ул. Возрождения, 25 запланировано на 1 августа.

 

Тэги: Макси
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