Убийцу посетительницы вечерней школы в Вологде приговорили к 20 годам колонии

В Вологде вынесли приговор убийце женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде. 35-летнего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 30 октября в половину восьмого вечера на территории бывшего Богородицкого кладбища. Недавно освободившийся из колонии 35-летний мужчина совершил нападение на 43-летнюю ученицу вечерней школы собора Рождества Пресвятой Борогодицы, возвращавшуюся после занятий.

- Мужчина, нуждавшийся в денежных средствах, подбежал к потерпевшей со спины, с применением насилия и имевшегося ножа напал на нее и стал вырывать из рук женскую сумку, повалив на землю. Затем клинком ножа нанес удары в спину и грудь, похитив сумку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, иные предметы, вещи, не представляющие материальной ценности, после чего с места происшествия скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Получив серьезные ранения, женщина скончалась до приезда «скорой». Позже рядом с местом преступления следователи нашли сумочку, в которой были только документы. Содержимое сумочки, из-за которой мужчина напал на прихожанку, оценили в 2,4 тысячи рублей.

- На раскрытие совершенного в условиях неочевидности преступления были направлены все силы регионального управления Следственного комитета. В результате многодневных тщательных поисков следователям-криминалистам удалось обнаружить недалеко от места происшествия нож, явившийся орудием преступления. Определение генотипа потерпевшей и подсудимого в оставленных на нем следах позволило установить личность подозреваемого и грамотно организовать с ним следственные действия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Убийцу вскоре удалось задержать, и первоначально он признался в совершении преступления, написал явку с повинной, пояснив, что нигде не работает, нуждался в деньгах и, увидев в темноте женщину, решился на нападение. Сумку отобрать не сумел, поэтому воспользовался ножом.

Однако после того, как мужчине предъявили обвинения в преступлениях, грозивших наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы, он от своих показаний отказался, избрал активную линию защиты, заявляя о невиновности. Тем не менее, добытыми по делу доказательствами его вина полностью доказана.

Мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.