Вологодская область снова оказалась на последнем месте в России по качеству питьевой воды

17.07.2018 [Общество]

Вологодская область не смогла улучшить качество питьевой воды в регионе и осталась на последнем месте в РФ по качеству питьевой воды. Это следует из данных Роспотребнадзора по итогам 2017 года.

В целом по стране качественной водой,  соответствующей нормам безопасности, обеспечено 91,5% населения. В Вологодской области этот показатель равен 45%.

- Далее в перечне Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) с показателем 66,7%, затем Курганская область — 69,3%. В остальных регионах качественной питьевой водой обеспечено более 70% населения, - сообщают "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В 2015 году в России было шесть регионов, в которых качественной питьевой водой было обеспечено менее 70% населения. Помимо нынешних аутсайдеров, в списке присутствовали Тульская область и Республика Бурятия. По итогам 2016 года Вологодская область была в этом рейтинге также на последнем месте.

Улучшить качество питьевой воды в области должна была региональная программа «Вода Вологодчины», которая была рассчитана на семь лет. Начала она свою работу в 2010 году, однако проблема до сих пор не решена. Летом 2017 года, объсняя, почему от программы нет никакого эффекта, замгубернатор Виталий Тушинов сослался на федеральный уровень, сказав, что программу перестали финансировать из федерального бюджета, а в области денег на ее реализацию нет. 

Однако с учетом того, что первоначально программа частично финансировалась за счет федерального бюджета, стоило ожидать, что Вологодская область займет хотя бы не самое последнее место в рейтинге, между тем, регион так и остался в аутсайдерах.

В апреле 2018 года в правительстве Вологодской области заявили, что к концу 2019 года планируется полностью реконструировать реагентное хозяйство очистных сооружений Вологды, так как технология водоподготовки на пунктах водоканала устарела. Из-за этого вологжане уже много лет вынуждены пить воду, которая не соответствует СанПину. Стоимость реконструкции - 127 млн рублей. Губернатор сказал, что Вологду должны обеспечить качественной питьевой водой к концу 2019 года. В 2006 году депутаты Гордумы говорили, что Вологда будет обеспечена качественной питьевой водой к 2009 году.

Про обеспечение качественной водой всей Вологодской области пока ничего не говорится.

Тэги: вода, ЖКХ
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кто убил «Вологодскую ягоду»?
Полиция проводит обыск в кабинете заммэра Вологды Антона Мусихина
Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал
Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города
Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы
Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат
База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области
Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным
О подтоплениях улиц и тротуаров жители Вологды могут сообщать в диспетчерскую водоканала
Автобусы Вологды и Череповца исчезли из системы «Яндекс-транспорт»
17.07.2018 [Общество]

Вход в здание администрации Вологды станет более закрытым

725
1
16.07.2018 [Общество]

В Вологде и Череповце пройдет несколько митингов против пенсионной реформы

2775
2
14.07.2018 [БлогоVO]

Неугодных не допустили

7834
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Белом озере выловили сома длиной 1,7 метра
В Смоленской области нашли останки красноармейца из Верховажского района
В Устюженском районе гадюка укусила 4-летнего ребенка
«МегаФон» обеспечил доступность сервисов во время матчей на стадионах на 100%
В районной больнице Кич-Городка нет оборудования для размораживания плазмы
Вход в здание администрации Вологды станет более закрытым
В Вологде из-за искры при сварочных работах произошел пожар в здании гордумы
 
13.07.2018 [Экономика]

Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города

9104
0
17.07.2018 [БлогоVO]

Иваново ненавидит собак

215
0
16.07.2018 [Обзор Прессы]

Плюс алюминизация всей страны

749
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика