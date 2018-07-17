Вологодская область снова оказалась на последнем месте в России по качеству питьевой воды

Вологодская область не смогла улучшить качество питьевой воды в регионе и осталась на последнем месте в РФ по качеству питьевой воды. Это следует из данных Роспотребнадзора по итогам 2017 года.

В целом по стране качественной водой, соответствующей нормам безопасности, обеспечено 91,5% населения. В Вологодской области этот показатель равен 45%.

- Далее в перечне Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) с показателем 66,7%, затем Курганская область — 69,3%. В остальных регионах качественной питьевой водой обеспечено более 70% населения, - сообщают "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В 2015 году в России было шесть регионов, в которых качественной питьевой водой было обеспечено менее 70% населения. Помимо нынешних аутсайдеров, в списке присутствовали Тульская область и Республика Бурятия. По итогам 2016 года Вологодская область была в этом рейтинге также на последнем месте.

Улучшить качество питьевой воды в области должна была региональная программа «Вода Вологодчины», которая была рассчитана на семь лет. Начала она свою работу в 2010 году, однако проблема до сих пор не решена. Летом 2017 года, объсняя, почему от программы нет никакого эффекта, замгубернатор Виталий Тушинов сослался на федеральный уровень, сказав, что программу перестали финансировать из федерального бюджета, а в области денег на ее реализацию нет.

Однако с учетом того, что первоначально программа частично финансировалась за счет федерального бюджета, стоило ожидать, что Вологодская область займет хотя бы не самое последнее место в рейтинге, между тем, регион так и остался в аутсайдерах.

В апреле 2018 года в правительстве Вологодской области заявили, что к концу 2019 года планируется полностью реконструировать реагентное хозяйство очистных сооружений Вологды, так как технология водоподготовки на пунктах водоканала устарела. Из-за этого вологжане уже много лет вынуждены пить воду, которая не соответствует СанПину. Стоимость реконструкции - 127 млн рублей. Губернатор сказал, что Вологду должны обеспечить качественной питьевой водой к концу 2019 года. В 2006 году депутаты Гордумы говорили, что Вологда будет обеспечена качественной питьевой водой к 2009 году.

Про обеспечение качественной водой всей Вологодской области пока ничего не говорится.