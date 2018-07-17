Вологжане получают фальшивые предупреждения о замене прибора учета электроэнергии

В почтовых ящиках вологжан стали появляться поддельные предупреждения о необходимости замены электросчетчиков. Рассылаются они от имени компании с таким же названием, как и отделение по сбытовой деятельности филиала «Вологдаэнерго».

В частности, подобное "уведомление" пришло вологжанке, которая живет на улице Машиностроительной в Вологде. Два молодых человека предложили ей заменить электросчётчик и автоматы. За свою работу они попросили 7000 рублей.

«Когда вологжанка обратилась за опломбировкой в отделение «Энергосбыт» филиала «Вологдаэнерго» выяснилось, что с заменой прибора учета она могла подождать еще пару лет, а замена автоматов и вовсе не требовалась», - комментируют в ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Фирма, которая предлагает заменить приборы учета электроэнергии, бросает листовки со своей рекламой прямо в почтовые ящики вологжан. Название у нее такое же, как и у отделения по сбытовой деятельности филиала «Вологдаэнерго» - «Энергосбыт». Отличается только логотип.

Напомним, что предписание на замену неисправного прибора учета может выдать только исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению.

«В многоквартирном доме предписание может выдать управляющая компания, ТСЖ или поставщик электроэнергии (с 1.04.2018 филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»). Кто в доме исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению - указано в верхней части квитанции за электроэнергию. Если дом частный – предписание может выдать сетевая организация, которая обслуживает электросети в населенном пункте. На исполнение предписания дается три месяца, после чего, если нарушение не устранено, применяется расчет электропотребления по нормативу с повышающим коэффициентом», - пояснила начальник отдела по работе с населением ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Ирина Севастьянова.

ООО «Энергосбыт», от лица которого раскладываются по почтовым ящикам фальшивые предупреждения о необходимости замены электросчетчиков, было зарегистрировано в Вологде в январе 2016 года. Учредители - Алексей Хапов и Тимур Гаджиев.