Житель Вологды вышел на одиночный пикет против пенсионной реформы

16.07.2018 [Общество]

В Вологде гражданский активист Сергей Городишенин вышел сегодня на одиночный пикет против пенсионной реформы. Он встал на перекрестке улиц Предеченской и Герцена с плакатом «Сигналь, если ты против повышения пенсионного возраста».

- Это мой гражданский протест, сегодня я вышел на одиночный пикет против повышения пенсионного возраста в России, это отразится на каждом. Тем самым я хочу привлечь внимание к этой проблеме, чтобы больше людей, вологжан, проснулось. Мне сигналят, вот недавно водитель автобуса просигналил, - рассказал Newsvo Сергей Городишенин.

Напомним, что в Вологде снова пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. Так, два митинга будут проведены возле памятника Ленину в аллее на проспекте Победы в Вологде. Один из них запланирован КПРФ на 26 июля, второй – сторонниками Алексея Навального – 28 июля. Кроме того, 18 июля партия "Яблоко" проводит пикет против пенсионной реформы на улице Мира у танка (начало в 18.30). 19 июля собрание на площади Чайковского (начало в 18.00) проведут профсоюзы.

Тэги: пикеты, пенсионная реформа
Фото: Newsvo
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