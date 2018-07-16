В Вологде собирают сведения о родственниках вологжан, участвовавших в Первой мировой войне

В преддверии Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг., который отмечают 1 августа, Вологодское военно-историческое общество приглашает вологжан присоединиться к увековечению памяти участников этой войны.

- Мы реализуем проект «Забытые лица Великой войны», призванный напомнить о тех, кто воевал за наше Отечество в те трудные годы. Каждый желающий может направить на электронную почту vologda-military@yandex.ru фотопортрет участника Первой мировой войны с кратким биографическим описанием. Все присланные материалы мы объединим в фотовыставку, которая будет открыта в г. Вологде 1 августа 2018 года, - сообщают участники военно-исторического общества.