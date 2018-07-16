В Вологде собирают сведения о родственниках вологжан, участвовавших в Первой мировой войне

16.07.2018 [Общество]

В преддверии Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг., который отмечают 1 августа, Вологодское военно-историческое общество приглашает вологжан присоединиться к увековечению памяти участников этой войны.

- Мы реализуем проект «Забытые лица Великой войны», призванный напомнить о тех, кто воевал за наше Отечество в те трудные годы. Каждый желающий может направить на электронную почту vologda-military@yandex.ru фотопортрет участника Первой мировой войны с кратким биографическим описанием. Все присланные материалы мы объединим в фотовыставку, которая будет открыта в г. Вологде 1 августа 2018 года, - сообщают участники военно-исторического общества.

Биографии вологжан-участников Первой мировой войны бдут также включены в электронную картотеку сайта «Побежденные, но незабытые».

В тему: Побежденные, но незабытые: вологжане собрали 23686 имен участников Первой мировой войны

Тэги: Первая мировая
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