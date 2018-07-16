Автобусы Вологды и Череповца исчезли из системы «Яндекс-транспорт»

В Вологде и Череповце перестала работать система «Яндекс-транспорт»: движение общественного транспорта не отображается в приложении. Чтобы узнать причины этого сбоя, Newsvo сеголня утром обратился в городскую администрацию.

- Вторую неделю система не работает. Официального представительства «Яндекс-транспорта» в Вологодской области нет, работу данного приложения за свой счет осуществлял системный администратор, который был зарегистрирован в Череповце. В настоящее время приложение им отключено и не работает. Предупреждения никакого не было, он просто взял и отключил оборудование. Сейчас прорабатываются вопросы возможности работы с другими навигационными системами, которые отслеживают движение, - рассказал начальник отдела транспорта администрации Вологды Виктор Полуэктов.

Напомним, еще в январе 2017 года администрация Вологды объявила о том, что ведет переговоры с перевозчиками об объединении их систем слежения за своими маршрутами в одну. Предполагалось, что это станет первым шагом на пути создания единой диспетчерской службы города. Однако для пассажиров в плане расписания автобусов и знаний о том, когда придет тот или иной маршрут, ничего не изменилось.

– Данное программное обеспечение позволяет составить необходимые отчеты, проследить, когда он проезжал контрольную точку: остановку, улицу и так далее. Это поможет проверить жалобы от горожан и отреагировать на них, проанализировать качество работы и своевременно скорректировать расписание при необходимости, - сказал в январе 2017 года Павел Верещагин, начальник отдела транспорта городской администрации.

Позже, в мае 2017 года, в городской администрации сказали, что движение всех автобусов и троллейбусов в Вологде будут контролировать с помощью системы мониторинга. Судя по всему, система не работает. Сейчас на сайте vologdabus.ru, на котором должно отобраться движение общественного транспорта в Вологде, написано, что мониторинг приостановлен:

Жители Вологды указывают на то, что работа системы «Яндекс-транспорт» очень нужна, поскольку на многих остановках нет конкретного времени прибытия автобуса, а только интервалы, но и те часто не соблюдаются. При том, что у некоторых автобусов интервал движения составляет 20-40 минут и больше, пользоваться общественным транспортом становится невозможно.

- В зависимости от интервалов движения, у нас существует и временное расписание, и интервальное. Если интервал движения автобуса более 20 минут, то идет (ред. – на остановках) расписание временнОе (ред. - имеется в виду. что указывается конкретное время прибытия автобуса), если менее – интервалами движения, - говорит Виктор Полуэктов.

Однако слова Виктора Полуэктова не соответствуют действительности. Даже у тех автобусов в Вологде, которые ездят реже, чем раз в 20 минут, на остановках часто указывается лишь интервал движения. Например, у автобуса № 23 указан интервал 17-34 минуты.

При этом на некоторых автобусных остановках расписания нет вообще, например, на остановке возле гостиницы «Вологда» отсутствует расписание для автобуса №14.