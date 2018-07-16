Полиция проводит обыск в кабинете заммэра Вологды Антона Мусихина

В кабинете заместителя мэра Вологды, начальника департамента городского хозяйства Антона Мусихина сегодня днем прошли обыски. В пресс-службе УМВД по Вологодской области корреспонденту Newsvo сообщили, что пока ведомство «воздержится от комментариев по данному вопросу». В пресс-службе администрации Вологды комментировать происходящее также отказались, сославшись на то, что делом занимается УМВД.

По данным РБК, мероприятия проводятся в рамках дела о хищении 100 млн рублей из бюджета Вологды, в отношении Антона Мусихина возможно возбуждение уголовного дела. Напомним, деньги были похищены при строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва — Архангельск в районе улицы Залинейной Вологды.

Речь идет о так называемом виадуке в створе Белозерского шоссе, который возводили в 2011-16 гг. В марте 2017 года сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Прошло уже более года, однако полиция до сих пор не заявляла о предъявлении кому-либо обвинений по этому делу.

Отметим, что Антон Мусихин возглавляет департамент городского хозяйства лишь с июля 2016 года (работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года). До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его замом и начальником департамента городского хозяйства - Алексей Осокин, первым заместителем начальника департамента городского хозяйства - Евгений Соколов.

UPD: По данным газеты "Премьер", бывший заместитель главы города Алексей Осокин сегодня был задержан и доставлен в изолятор временного содержания на ул. Петина.