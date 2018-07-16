Вологодская команда обыграла в американском футболе соперников из Архангельска со счетом 84:12
16.07.2018 [Спорт]
15 июля на стадионе "Динамо" играли в американский футбол. Вологодская команда "Викинги" принимала архангельских "Лесорубов" и одержала уверенную победу со счетом 84:12.
Отметим, что все собранные деньги от продажи билетов на этот матч пошли в помощь подопечному БФ "Хорошие люди" Антону Вострикову: требуется собрать 70 000 рублей на покупку электроприставки UNAwheel для инвалидной коляски.
Напомним, что в двух предыдущих матчах вологжане дважды проиграли команде МЧС из Санкт-Петербурга.
Фото: vk.com/vikings35
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