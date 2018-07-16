В Вологде пройдет несколько митингов против пенсионной реформы
В Вологде снова пройдут митинги против повышения пенсионного возраста.
Так, два согласованных митинга будут проведены возле памятника Ленину в аллее на проспекте Победы в Вологде. Один из них запланирован КПРФ на 26 июля, второй – сторонниками Алексея Навального – 28 июля.
Коммунисты, как и в прошлый раз, подали заявку на 100 человек, а Евгений Доможиров, который является организатором второй акции, - на 1000 человек. Однако итог один: и тем, и другим городская администрация разрешила провести митинги с количеством участников до 100 человек.
Митинг 26 июля начнется в 18 часов, акция 28 июля – в 12 часов.
Кроме того, 18 июля партия "Яблоко" проводит пикет против пенсионной реформы на улице Мира у танка (начало в 18.30). На пикет вологжан приглашает председатель местного отделения партии "Яблоко" Михаил Дорофеев:
19 июля собрание на площади Чайковского (начало в 18.00) проведут профсоюзы. Правда, насчет этого мероприятия у вологжан появились сомнения. В соцсетях вологжане пишут, что собрание проводится "для галочки", поскольку на него никого не зовут, релизы в СМИ не рассылают. Жители также спрашивают, почему профосоюзы в Вологде открыто не высказывают свою позицию по поводу предстоящей реформы:
- Вопрос об активной позиции профсоюзов: почему нет ярких выступлений на телевидении, на митингах от облсовпрофа в защиту сохранения существующего пенсионного возраста, если 90 % населения просят это? Облсовпроф должен четко обозначить свою позицию перед всеми трудовыми коллективами, возглавить эту борьбу трудящихся за свои права, - пишет Ольга Могилевская.
- Ольга, что касается мероприятий, организованных политическими партиями, то профсоюзы разделяют не все заявленные ими лозунги и требования, поэтому не принимали в них участия. По поводу выступлений на телевидении - официальные СМИ не слишком заинтересованы в освещении протестной активности, а независимых телеканалов у нас нет, - ответили вологжанке анонимно от лица аккаунта "Профсоюзы Вологодчины" в группе ВКонтакте.