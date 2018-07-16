На организатора митинга против пенсионной реформы в Вологде составили административный протокол

В Вологде на организатора митинга против пенсионной реформы составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Напомним, акция против повышения пенсионного возраста и НДС прошла на Кремлевской площади 5 июля.

- Якобы мы провели акцию в сквере, а не в разрешенном для митинга месте. Материалы переданы в суд, сейчас жду вызова в суд просто. Но весь вопрос в том, что если посмотреть видео, Иванов (ред. - чиновник городской администрации, который уговаривал митингующих разойтись) говорит: «в месте не запрещенном». Конечно, скорее всего, он оговорился, но факт остается фактом, - рассказал Newsvo Евгений Доможиров.

Напомним, ранее городская администрация заявила, что «территория на Кремлевской площади от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы является сквером». Оказалось, что соответствующую поправку в положение о бульварах, садах, скверах Вологды внесли депутаты гордумы в 2015 году. При этом, согласно закону о публичных мероприятиях в Вологодской области, в скверах запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций.

Добавим, что в июле в Вологде пройдет еще несколько митингов против пенсионной реформы.