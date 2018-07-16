В Череповецком районе начальница почты, укравшая деньги пенсионера, подозревается в краже из кассы

В Череповецком районе начальник почтового отделения, присвоившая пенсию пожилого мужчины, стала фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, по версии следствия, в марте 2015 года женщина подделала подпись пенсионера, чтобы получить его деньги, пока тот лежал в больнице. Принадлежащие мужчине 12,6 тысяч рублей она похитила, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.

В ходе расследования этого присвоении в отношении женщины было возбуждено еще одно аналогичное уголовное дело – о присвоении осенью 2014 года 14 тысяч рублей, которые, как она призналась, взяла из кассы.

Уголовные дела переданы в суд. Как нам ранее сообщили в УФПС Вологодской области, виновная сотрудница была уволена, причиненный материальный ущерб она полностью возместила.