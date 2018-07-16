Жители домов по улицам Ананьинской и Рождественской в Вологде на три дня останутся без газа

Пять деревень в Вологодском районе и две улицы в Вологде останутся без газоснабжения из-за ремонта на распределительных газопроводах, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда».

Так, с 8 утра 18 июля до 18 часов 20 июля будет приостановлено газоснабжение в следующих населенных пунктах Вологодского района: деревне Назарово, Новое Лесковского сельского поселения, поселке Ермаково, деревне Ватланово, Рубцово коттеджного комплекса Ананьино, коттеджном поселке «Сосновый берег», а также в жилых домах по улицам Ананьинской и Рождественской в Вологде.

Работы выполняются «для повышения надёжности и безопасности системы газораспределения».

«Газоснабжение будет приостановлено практически на три дня, потому большая просьба ко всем жителям заранее продумать альтернативные источники энергии для приготовления пищи и подогрева воды на все время ремонтных работ. Для того, чтобы минимизировать бытовые неудобства из-за отключения газа в квартирах и частных домах», - подчеркнула советник по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Вологда» Анна Одинцова.

По всем вопросам предстоящего ремонта можно получить ответы в аварийно-диспетчерской службе по телефонам 76-89-97 или 04.