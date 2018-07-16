Храм-маяк в Крохино передадут в собственность волонтеров-благотворителей

Храм-маяк в Крохино Белозерского района передадут благотворительному фонду «Центр возрождения культурного наследия «Крохино». Об этом волонтеры договорились с районными и областными властями.

- Рецепт налаживания устойчивых отношений общественной организации с властями региона оказался прост очень сложен. Нам понадобилась та самая 10-летняя история существования проекта, впечатляющие результаты волонтерских работ, а также заслуженные награды (более 12!) в сфере сохранения культурного наследия, добровольчества и благотворительности. Наконец, чаша общественных весов перевесила и, кажется, впервые в современной истории общественной организации передадут бесхозный руинированный объект, - написала в соцсети руководитель проекта по возрождению крохинского храма Анор Тукаева.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в самое ближайшее время будет подписана так называемая «дорожная карта» по передаче здания храма общественникам в лице благотворительного фонда. Теперь добровольцы смогут на законных основаниях вести консервационные работы на памятнике и согласовывать их в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подтверждением серьезных намерений продолжать работы по сохранению объекта стал эскизный архитектурный проект по консервации храма и благоустройству храмового острова, представленный столичным архитектурным бюро, являющегося партнером Фонда.

- Мы видим, как далеко можно продвинуться, если есть сообщество заинтересованных людей, – отметил замгубернатора Олег Васильев. – Это на сто процентов общественная инициатива, объединившая ребят из разных уголков России, среди которых есть и работники бюджетной сферы, и бизнесмены, и молодежь, которые собственными усилиями сохраняют затопленный храм. Задача совещания состояла в том, чтобы при участии различных отраслевых ведомств и властей разных уровней помочь Фонду «Крохино» в реализации этого проекта. Сохранение этого уникального объекта было и остается проектом благотворительного фонда, мы подключаемся к нему лишь для решения административных проблем.

Проект по возрождению затопленного храма в устье реки Шексны в Крохино начат в 2009 году. За это время собраны историко-архивные данные о храме, проведено его техническое обследование, построена уникальная рукотворная дамба. Всего к участию в проекте привлечено более 250 волонтеров из разных городов России.