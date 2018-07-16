В Череповце задержали мужчину, объявленного в розыск из-за убийства бывшей жены

В Череповце задержали 51-летнего Игоря Дубова: мужчина подозревается в убийстве жены.

Тело 51-летней Елены Дубовой с признаками насильственной смерти было обнаружено 12 июля в квартире дома на улице Коллективной. По подозрению в совершении преступления разыскивался супруг погибшей женщины. Около 16 часов 14 июля мужчина был задержан правоохранителями, где именно – пока не разглашается в интересах следствия.

Выяснилось, что с убитой череповчанин развелся после 30 лет брака, но жили они вместе. Мужчина сознался в совершении преступления, написал явку с повинной. По версии следствия, днем 9 июля подозреваемый поссорился с супругой, которая упрекала его в злоупотреблении спиртным. Около 12 часов во время ссоры житель Череповца взял нож и ударил им женщину. От полученных ранений та скончалась.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.