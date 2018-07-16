В Череповце задержали мужчину, объявленного в розыск из-за убийства бывшей жены

16.07.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали 51-летнего Игоря Дубова: мужчина подозревается в убийстве жены.

Тело 51-летней Елены Дубовой с признаками насильственной смерти было обнаружено  12 июля в квартире дома на улице Коллективной. По подозрению в совершении преступления разыскивался супруг погибшей женщины. Около 16 часов 14 июля мужчина был задержан правоохранителями, где именно – пока не разглашается в интересах следствия.

Выяснилось, что с убитой череповчанин развелся после 30 лет брака, но жили они вместе. Мужчина сознался в совершении преступления, написал явку с повинной. По версии следствия, днем 9 июля подозреваемый поссорился с супругой, которая упрекала его в злоупотреблении спиртным. Около 12 часов во время ссоры житель Череповца взял нож и ударил им женщину. От полученных ранений та скончалась.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Кто убил «Вологодскую ягоду»?
Вологжанку через суд обязали вернуть в бюджет полученный материнский капитал
Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города
Депутаты заксобрания Вологодской области большинством голосов поддержали концепцию пенсионной реформы
Администрация Вологды: конструкции «Красного пляжа» восстановлению не подлежат
База отдыха в селе Устье оказалась официальной резиденцией губернатора Вологодской области
Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным
О подтоплениях улиц и тротуаров жители Вологды могут сообщать в диспетчерскую водоканала
В Шекснинском районе пациентке с острой болью в животе отказали в госпитализации: женщина умерла
Актриса Ирина Горбачева поймала букет невесты на свадьбе в Вологде
16.07.2018 [Общество]

В Вологде пройдет несколько митингов против пенсионной реформы

297
0
16.07.2018 [Общество]

Храм-маяк в Крохино передадут в собственность волонтеров-благотворителей

688
0
14.07.2018 [БлогоVO]

Неугодных не допустили

6226
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде пройдет несколько митингов против пенсионной реформы
На организатора митинга против пенсионной реформы в Вологде составили административный протокол
В Череповецком районе начальница почты, укравшая деньги пенсионера, подозревается в краже из кассы
Жители домов по улицам Ананьинской и Рождественской в Вологде на три дня останутся без газа
Храм-маяк в Крохино передадут в собственность волонтеров-благотворителей
В Череповце задержали мужчину, объявленного в розыск из-за убийства бывшей жены
В Вологде мошенница из Архангельской области меняла деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»
 
13.07.2018 [Экономика]

Вологодский предприниматель считает, что ему незаконно отказали в торговле в День города

8523
0
16.07.2018 [БлогоVO]

Как вам новая разметка на Металлистов?

57
0
16.07.2018 [Обзор Прессы]

Плюс алюминизация всей страны

138
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика