В Вологде мошенница из Архангельской области меняла деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»

16.07.2018 [Происшествия]

Мошенница из Архангельской области, укравшая у вологодских пенсионеров около 349 тысяч рублей, предстанет перед судом. От действий женщины пострадали пять жителей Вологды.

- Органами следствия установлено, что в период времени с января по февраль 2018 года обвиняемая представляясь работником социальной службы, пенсионного фонда, ПАО «Сбербанк», проникала в квартиры к пожилым вологжанам, рассказывала о необходимости обмена имеющихся у них денежных средств на купюры нового образца, просила предъявить деньги для просмотра и переписи номеров банкнот, в процессе переписывания незаметно для потерпевших меняла билеты Банка России на билеты «Банка приколов», - сообщает прокуратура Вологды.

По результатам расследования женщине предъявлено обвинение  в совершении 5 преступлений по ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Тэги: мошенники, пенсионеры
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