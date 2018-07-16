В Вологде мошенница из Архангельской области меняла деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»

Мошенница из Архангельской области, укравшая у вологодских пенсионеров около 349 тысяч рублей, предстанет перед судом. От действий женщины пострадали пять жителей Вологды.

- Органами следствия установлено, что в период времени с января по февраль 2018 года обвиняемая представляясь работником социальной службы, пенсионного фонда, ПАО «Сбербанк», проникала в квартиры к пожилым вологжанам, рассказывала о необходимости обмена имеющихся у них денежных средств на купюры нового образца, просила предъявить деньги для просмотра и переписи номеров банкнот, в процессе переписывания незаметно для потерпевших меняла билеты Банка России на билеты «Банка приколов», - сообщает прокуратура Вологды.

По результатам расследования женщине предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений по ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).