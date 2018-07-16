В Вологде открылся портал в мир будущего

Несколько десятилетий назад в мыслях писателей уже существовал мир, в котором роботы живут и работаю наравне с людьми. Постепенно фантазии воплотились в реальность. Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы пофлиртовать с симпатичной девушкой-роботом или оказаться в виртуальном пространстве. Для этого достаточно прийти семьей в Дворец спорта «Вологда»», где расположилась интерактивная семейная выставка «Робополис» (0+).

В городе умных машин вас ждут удивительные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и даст «пять», робот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует вас на память, а русская рободевушка Kiki с удовольствием поддержит беседу.

У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это влюбленные герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА, а также любимцы поклонников саги «Звездные войны» BB8 и BB9.

На интерактивной выставке жителей Вологды ждут новейшие разработки ученых из США, Японии, России, Великобритании и Южной Кореи. Гостей «Робополиса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли.

Удивят горожан и два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робополисе» оборудовано несколько зон виртуальной и дополненной реальности.

Проведите день со своей семьей в компании роботов в Дворце спорта «Вологда»! Выставка работает до 5 августа.

Дети до 3 лет включительно посещают «Робополис» бесплатно!

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф/vologda/

VK: https://vk.com/robopolis_vologda

Телефон: 8 (921) 821-94-92