Вологодскую пенсионерку, 35 раз ударившую ножом бездомного из-за непристойного предложения, признали вменяемой

В Вологде пенсионерку, подозреваемую в жестоком убийстве бездомного, признали вменяемой. Напомним, тело 58-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями лица и шеи обнаружили в одной из квартир областного центра вечером 22 апреля. Сначала следователи насчитали около 20 ранений, но экспертиза показала, что их было 35.

По подозрению в совершении преступления задержана 59-летняя женщина, проживавшая в квартире, где обнаружен погибший.

- По версии следствия, в тот день обвиняемая мужчину встретила у магазина, где он просил у прохожих денег на спиртное. Она пожалела его и позволила остаться у нее в квартире на ужин, вместе они употребляли спиртное. Потерпевший стал делать ей непристойные предложения, тогда женщина схватила нож и наносила им удары, пока мужчина не скончался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Известно также, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, в Вологду переехала из Приморского края два года назад и проживала на съемной квартире. Учитывая характер совершенного преступления и количество причиненных ранений, следователи решили направить женщину в психиатрический стационар для проведения комплексной экспертизы ее психического состояния. Специалисты не выявили отклонений, влекущих признание ее невменяемой.

Уголовное дело по статье «убийство», возбужденное в отношении пенсионерки, передано в суд.