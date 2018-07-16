Вологжанка отсудила у парикмахерской «Цирюльник» около 30 тысяч рублей за ожог при покраске волос

16.07.2018 [Общество]

В Вологде суд обязал парикмахерскую «Цирюльник» на улице Мира, 3 выплатить женщине, получившей во время покраски волос ожог головы, 29 200 рублей компенсации ущерба.

Перед нанесением краски на волосы и кожу головы клиентки парикмахер не провела тестирование на аллергическую реакцию, что привело к длительному стационарному и амбулаторному лечению.

- Судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, из заключения которой следует, что у вологжанки выявлен воспалительный контактно-аллергический дерматит волосистой части головы, вызванный аллергической реакцией кожи, возникшей в ответ на прямое воздействие внешних раздражающих факторов – химического красителя; изменения волосистой части головы являются прямым следствием воздействия красящих веществ на кожу; угрожающих жизни состояний не установлено, - сообщает Вологодский областной суд.

Поскольку добровольно выплатить компенсацию фирма отказалась, пострадавшая обратилась в суд с иском к ООО «Уайт Компани» (фирма, оказывающая парикмахерские услуги под вывеской «Цирюльник») о компенсации морального вреда в размере 180 000 рублей, причиненного вследствие ненадлежащего оказания возмездных услуг.

В итоге вологодский городской суд взыскал с ООО «Уайт Компани» в пользу вологжанки компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя 5000 рублей и 14 200 рублей в возмещение расходов на оплату судебной экспертизы.

Тэги: нарушения, парикмахерская
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